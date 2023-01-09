На видео из Макеевки мобилизованный говорит, что перед ударом россиян собрали послушать путина

https://racurs.ua/n178651-na-video-iz-makeevki-mobilizovannyy-govorit-chto-pered-udarom-rossiyan-sobrali-poslushat-putina.html

Ракурс

З’явилося відео з «мобілізованим, який потрапив під обстріл у Макіївці». Він каже, що нібито перед ударом військових зібрали послухати звернення путіна. Частина ЗМІ та оглядачів вважає, що схоже, це фейк.

На відео показують пораненого чоловіка з пов’язкою на голові та обличчі. Він називає своє ім’я — Антон Головінський. За його словами, мобілізованих наприкінці грудня привезли до Макіївки.

Поранений стверджує, що в новорічну ніч військових зібрали в актовій залі, щоб вони послухали новорічне звернення путіна.

Ми просили цього не робити. Нам сказали виконувати наказ, — каже чоловік.

Український журналіст Андрій Цаплієнко пізніше написав, нібито чоловік з відео згодом помер у шпиталі Ростова від важких травм та опіків.

Telegram-канал ASTRA повідомив, що людина на відео не є Антоном Головінським. Родичі військового підтвердили журналістам, що він перебував у Макіївці, але, за їх словами, на відео знята інша людина. Справжній Головінський зник безвісти, зв’язку з ним немає з 31 грудня. Як він виглядає насправді — можна побачити на фото.