СМИ опровергли очередной фейк рашистов, фото: «Детектор медиа»

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 січня, обстріляли ракетами місто Краматорськ Донецької області, в результаті чого були пошкоджені два заклади освіти, вісім багатоквартирних будинків та гаражі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляв мер Краматорська Олександр Гончаренко, зазначивши, що жертв в результаті цього російського обстрілу немає.

Водночас російське міноборони заявило, що обстріли Краматорська були «операцією відплати», в ході якої рашисти нібито «помстилися» за знищення сотень окупантів, котрі були ліквідовані в новорічну ніч ракетним ударом по Макіївці на Донеччині.

Російське відомство заявило, що внаслідок «операції відплати» нібито було ракетними ударами знищено місця розташування українських військових у двох гуртожитках в Краматорську, в результаті чого «загинули понад 600 українських військових».

Раніше цю заяву рашистів спростував речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, наголосивши, що у росіян немає можливості завдавати таких високоточних ударів.

Заява ж росіян про ураження військовослужбовців ЗСУ у Краматорську є поганою спробою відбілити провали власного військового керівництва, і належить до тієї ж категорії фейків, що й по кілька разів «знищені» ними українські HIMARS-и або сили ППО, — наголосив він у коментарі видання «АрміяInform».

Також російський фейк спростували західні ЗМІ.

Зокрема, агентство Reuters повідомило, що його репортери відвідали два гуртожитки, в котрі, за твердженням росіян, були ціллю «операції відплати» і в яких нібито проживали українські військовослужбовці.

Журналісти встановили, що в обидва гуртожитки ракети безпосередньо не влучали й будівлі не зазнали серйозних пошкоджень. Також не було помічено ознак того, що там проживали військовослужбовці та відсутні жодні ознаки тіл чи слідів крові.

Також заяву рашистів спростував журналіст фінського видання Yle Антті Куронен.

Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Сьогодні вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги, — зазначив він на своїй сторінці у Твіттері. — Велика воронка (можливо С-300) перед школою. Прямого попадання не було.

Також він показав, як виглядає інше місце російського ракетного удару.

Ще одна ракета впала навпроти цих старих гаражів. Маю сказати, що на даному етапі я більше довіряю власним спостереженням та заявам української сторони, ніж заявам російського міністерства оборони про понад 600 загиблих українських військовослужбовців, — наголосив він.

Журналіст італійського видання La Repubblica Даніеле Ренері також відвідав вказані гуртожитки.

Я перевіряю перше місце, гуртожиток 28: ракета не влучила в ціль, зробила велику дірку в м’якій землі й не зачепила будівлі навколо, — зазначив він на своїй сторінці у Твіттері, опублікувавши відповідні фото. — Перевірка другого місця, гуртожиток 47: російська ракета знову не влучила в ціль. Перед будівлею велика вирва, на місці порожньо.

Джерело: Олександр Гончаренко, «АрміяInform», Reuters, Антті Куронен, Даніеле Ренері