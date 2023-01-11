Последствия удара HIMARS по россиянам в Макеевке снял дрон Reuters

https://racurs.ua/n178726-posledstviya-udara-himars-po-rossiyanam-v-makeevke-snyal-dron-reuters-video.html

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Наслідки удару Збройних сил України по скупченню російських солдатів у Макіївці показало видання Reuters. Серед звалищ сміття можна побачити особисті речі, елементи зброї та спорядження росіян. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 11 січня у Телеграм.

Раніше поранений військовослужбовець армії рф розповів, що мобілізованих солдатів зібрали на Новий рік в актовій залі Політехнічного училища № 19 в Макіївці, де вони мали слухати промову воєнного злочинця, російського диктатора володимира путіна. У цей час ЗСУ вдарили по будівлі з системи HIMARS.

За попередніми даними, втрати особового складу ворога склали до 400 окупантів. В росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження місць зосередження російських сил у кількох населених пунктах на окупованих територіях 31 грудня.