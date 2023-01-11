Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару HIMARS по росіянах у Макіївці зняв дрон Reuters

Наслідки удару HIMARS по росіянах у Макіївці зняв дрон Reuters (ВІДЕО)

11 січ 2023, 10:40
999

Наслідки удару Збройних сил України по скупченню російських солдатів у Макіївці показало видання Reuters. Серед звалищ сміття можна побачити особисті речі, елементи зброї та спорядження росіян. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 11 січня у Телеграм.





Раніше поранений військовослужбовець армії рф розповів, що мобілізованих солдатів зібрали на Новий рік в актовій залі Політехнічного училища № 19 в Макіївці, де вони мали слухати промову воєнного злочинця, російського диктатора володимира путіна. У цей час ЗСУ вдарили по будівлі з системи HIMARS.

За попередніми даними, втрати особового складу ворога склали до 400 окупантів. В росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження місць зосередження російських сил у кількох населених пунктах на окупованих територіях 31 грудня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів