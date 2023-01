Британцы показали бронированные Stormer с установленными на них зенитными ракетами Starstreak

Міноборони Великої Британії показало броньовані машини Stormer із встановленими на них зенітними ракетами Starstreak. Такі бронемашини є частиною загального пакета із 200 Stormer, які Велика Британія передала Україні.

� Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.



� Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.



