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Ракурс
Британці показали броньовані Stormer зі встановленими на них зенітними ракетами Starstreak

Британці показали броньовані Stormer зі встановленими на них зенітними ракетами Starstreak

11 січ 2023, 22:20
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Міноборони Великої Британії показало броньовані машини Stormer із встановленими на них зенітними ракетами Starstreak. Такі бронемашини є частиною загального пакета із 200 Stormer, які Велика Британія передала Україні.





Британські зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM з літа 2022 року беруть участь у бойових діях на сході України.

Stormer HVM (High Velocity Missile) — ЗРК малої дальності. Являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet LMM з 8 контейнерами, що встановлена на броньовану гусеничну платформу Stormer. Обидва типи ракет вже застосовуються українськими військовими проти росії у формі ПЗРК.

2 листопада 2022 року ЗРК Stormer HVM вразив повітряну ціль в небі України. Тоді у мережі з’явилося відео успішної роботи зенітно-ракетного комплексу Stormer HVM. Зафіксовано пульт керування та момент влучання ракети в ціль.

Джерело: Ракурс


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