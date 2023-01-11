Британці показали броньовані Stormer зі встановленими на них зенітними ракетами Starstreak

https://racurs.ua/ua/n178762-brytanci-pokazaly-bronovani-stormer-zi-vstanovlenymy-na-nyh-zenitnymy-raketamy-starstreak.html

Ракурс

Міноборони Великої Британії показало броньовані машини Stormer із встановленими на них зенітними ракетами Starstreak. Такі бронемашини є частиною загального пакета із 200 Stormer, які Велика Британія передала Україні.

� Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.



� Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/fth5X4qw88 — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 11, 2023

Британські зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM з літа 2022 року беруть участь у бойових діях на сході України.

Stormer HVM (High Velocity Missile) — ЗРК малої дальності. Являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet LMM з 8 контейнерами, що встановлена на броньовану гусеничну платформу Stormer. Обидва типи ракет вже застосовуються українськими військовими проти росії у формі ПЗРК.

2 листопада 2022 року ЗРК Stormer HVM вразив повітряну ціль в небі України. Тоді у мережі з’явилося відео успішної роботи зенітно-ракетного комплексу Stormer HVM. Зафіксовано пульт керування та момент влучання ракети в ціль.