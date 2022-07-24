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Ракурс
Військові показали британську ЗРК Stormer на фронті

Військові показали британську ЗРК Stormer на фронті (ВІДЕО)

24 лип 2022, 16:45
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Збройні сили України отримали шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM. Військові вперше показали британську ЗРК на фронті.



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11 окремий батальйон спеціального призначення 112 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео застосування Stormer HVM в Україні.

Це самохідна зенітна англійського виробництва. Перші комплекси надійшли на озброєння наприкінці 1990-х років.

Stormer HVM може виявляти літаки та вертольоти на відстані 18 км та 8 км відповідно. Запуск ракети виконується через 5 секунд після захоплення цілі. Швидкість ракети Starstreak складає 1 км/с.

ЗРК вже на фронті.

Stormer HVM — британський зенітно-ракетний комплекс. Був взятий на озброєння в кінці 90-х років минулого століття.

Stormer HVM

Stormer HVM може виявляти ворожі літаки та гвинтокрили на відстані 18 км та 8 км відповідно. Пуск ракети здійснюється менше ніж за 5 секунд, після захоплення цілі. Швидкість ракети Starstreak — 1км/с.

Цей ЗРК може одночасно запускати до 8 ракет Starstreak. Загальний боєкомплект складає 20 ракет.

Ракети Starstreak вже використовувалися в Україні, зокрема проти російських БПЛА. Їх вирізняє дальність дії до 7 км і висока швидкість — до 3,5 Маха.

Джерело: Ракурс


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