Украинские военные уничтожили уже более 113 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n178766-430-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 113 тис. 990 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 430 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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