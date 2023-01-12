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Українські військові знищили вже понад 113 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
430 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n178766-430-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 113 тис. 990 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 430 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 94 танки;
- 6 тис. 159 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 82 одиниці артилерійських систем;
- 437 одиниць РСЗВ;
- 218 одиниць засобів ППО;
- 285 літаків;
- 276 гелікоптерів;
- 1 тис. 865 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 723 крилаті ракети;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 тис. 826 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 184 одиниці спеціальної техніки.
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