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Ліквідація рашистів, фото: ООС
У районі Соледара ліквідували понад сотню рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178765-u-rayoni-soledara-likviduvaly-ponad-sotnu-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України ліквідували понад сотню російських окупантів в районі міста Соледара Бахмутського району Донецької області.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників, — вказано в описі відео. — Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».
В результаті цього підтверджено знищення:
- понад 100 окупантів;
- двох кулеметних розрахунків;
- двох мінометних розрахунків.
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