Захисники України ліквідували понад сотню російських окупантів в районі міста Соледара Бахмутського району Донецької області.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників, — вказано в описі відео. — Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».