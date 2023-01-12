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Ракурс
Ликвидация рашистов, фото: ООС

В районе Соледара ликвидировали более сотни рашистов (ВИДЕО)

12 янв 2023, 08:45
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Захисники України ліквідували понад сотню російських окупантів в районі міста Соледара Бахмутського району Донецької області.





Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників, — вказано в описі відео. — Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

В результаті цього підтверджено знищення:

  • понад 100 окупантів;
  • двох кулеметних розрахунків;
  • двох мінометних розрахунків.

Источник: Ракурс


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