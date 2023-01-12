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Ликвидация рашистов, фото: ООС
В районе Соледара ликвидировали более сотни рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178765-v-rayone-soledara-likvidirovali-bolee-sotni-rashistov-video.htmlРакурс
Захисники України ліквідували понад сотню російських окупантів в районі міста Соледара Бахмутського району Донецької області.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників, — вказано в описі відео. — Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».
В результаті цього підтверджено знищення:
- понад 100 окупантів;
- двох кулеметних розрахунків;
- двох мінометних розрахунків.
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