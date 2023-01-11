ВСУ чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются - CNN из Соледара

https://racurs.ua/n178763-vsu-chuvstvuut-sebya-uverenno-i-pokidat-gorod-ne-sobirautsya-cnn-iz-soledara.html

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Журналісти телеканалу CNN, які зараз перебувають біля Соледару Донецької області, де точаться найзапекліші бої, повідомляють, що українські війська почуваються впевнено і залишати місто не збираються.

Знімальна група CNN чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста.

За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов’язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

Для чого військам рф Бахмут і Соледар?

Військові експерти, самі військові та навіть деякі російські «воєнкори» кажуть, що захоплення Бахмута не має стратегічної та навіть оперативно-тактичної мети.

«Радіо Свобода» пише, що ключову роль у штурмі Бахмута на навколишніх пунктів відіграє ПВК «Вагнера». Очевидно, її підтримують і регулярні російські війська. Але медійна складова штурму концентрувалася саме на «вагнерівцях».

На тлі невдалого штурму Бахмута Пригожин для інформаційної реабілітації ПВК «Вагнера» і себе особисто буде використовувати штурм Соледара, вважають аналітики. Компліментарні до «Вагнера» російські коментатори називають Соледар сходинкою на шляху до Бахмута. Західні аналітики в цьому сумніваються.

Тож захоплення Бахмута має інформаційно-політичну мету. Складно сказати, чого у цьому більше: амбіцій Пригожина, який взяв на себе роль більш успішного за російське військове командування «полководця», чи загального намагання окупаційних сил довести, що вони можуть не тільки відступати із захоплених територій України.