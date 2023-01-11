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В Соледаре идут тяжелые бои — Минобороны Украины
В Соледаре идут тяжелые бои — Минобороны Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n178743-v-soledare-idut-tyajelye-boi-minoborony-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Офіційний представник Міністерства оборони України Ганна Маляр стверджує, що в Соледарі тривають важкі бої, і місто росіян повністю ще не захоплене.
У Соледарі тривають важкі бої. Після втрат противник вкотре провів заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ та повністю захопити місто, але успіху не має, — написала Маляр вдень у середу, 11 січня.
У ЗСУ раніше заперечили, що Соледар під контролем росії.
Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте, — сказав «Суспільному» речник Східного угруповання військ Череватий
Увечері 10 січня засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив про захоплення Соледару. Він стверджував, що місто «взяли» його підлеглі — без допомоги регулярних військ. Міноборони рф його заяву вже спростувало і каже, що бої за місто ще тривають. Соледар нібито блокований з півночі та півдня російськими десантниками.
У відповідь Череватий зауважив, що російські окупанти влаштували інформаційну операцію, розганяючи фейки про нібито захоплення та оточення Соледару.
Позицію ЗСУ підтримали і в НАТО.
Бої навколо Бахмута та Соледара ще раз показують сміливість українських військових, а також важливість посилення військової підтримки України з боку союзників, — заявив 11 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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