У Соледарі тривають тяжкі бої – Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n178743-u-soledari-tryvaut-tyajki-boyi-minoborony-ukrayiny-foto-video.html

Ракурс

Офіційний представник Міністерства оборони України Ганна Маляр стверджує, що в Соледарі тривають важкі бої, і місто росіян повністю ще не захоплене.

У Соледарі тривають важкі бої. Після втрат противник вкотре провів заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ та повністю захопити місто, але успіху не має, — написала Маляр вдень у середу, 11 січня.

У ЗСУ раніше заперечили, що Соледар під контролем росії.

Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте, — сказав «Суспільному» речник Східного угруповання військ Череватий

Увечері 10 січня засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив про захоплення Соледару. Він стверджував, що місто «взяли» його підлеглі — без допомоги регулярних військ. Міноборони рф його заяву вже спростувало і каже, що бої за місто ще тривають. Соледар нібито блокований з півночі та півдня російськими десантниками.

У відповідь Череватий зауважив, що російські окупанти влаштували інформаційну операцію, розганяючи фейки про нібито захоплення та оточення Соледару.

Позицію ЗСУ підтримали і в НАТО.