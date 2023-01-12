В россии хотят поднять призывной возраст уже весной

В россии могут повысить призывной возраст, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n178769-v-rossii-hotyat-podnyat-prizyvnoy-vozrast-uje-vesnoy.html

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У росії хочуть підвищити до 30 років призовний вік.

Розпочатися цей процес може вже цієї весни. Про це в інтерв’ю російській «Парламентській газеті» заявив очільник комітету держдуми рф з оборони Андрій Картаполов.

Наприкінці минулого року міністр оборони рф Сергій Шойгу запропонував підвищити максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний — з 18 до 21 року.

Водночас Картаполов в інтерв’ю заявив, що цей процес відбуватиметься поетапно і спочатку фактично відбудеться лише підняття верхньої межі призовного віку.

Знадобиться цілий комплекс поправок до чинного законодавства — зокрема, до закону «Про військовий обов’язок та військову службу», — зазначив він.

За словами російського депутата, до початку весняного призову кожен військовий комісаріат рф «має розібратися, скільки людей у нього підпадають під нові вимоги» та «привести ці дані у відповідність до військових завдань».

Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває сто осіб віком від 21 до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання — 200 осіб. Відповідно, половину з них становитимуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину — люди віком від 21 року до 30 років. І ось так поетапно на нову систему ми й переходитимемо, у кожну кампанію поступово збільшуючи призовний вік, — зазначив він.

Також Картаполов пообіцяв, що процес переходу на нові вікові обмеження щодо призову до російської армії триватиме від року до трьох. Офіційних документів щодо цього питання наразі ще не опубліковано.

Джерело: «Парламентська газета»