Мировой океан в 2022 году поглотил большую часть избыточного тепла

https://racurs.ua/n178772-2022-god-stal-rekordno-teplym-dlya-mirovogo-okeana-detali.html

Ракурс

У Світовому океані, який поглинув більшу частину надлишкового тепла, спричиненого забрудненням вуглецем, минулого року продовжували спостерігатися рекордні температури.

В результаті 2022 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь реєструвався у Світовому океані. Про це свідчить дослідження, проведене ученими з Китаю, США, Італії та Нової Зеландії, повідомляє видання Phys.org.

Учені встановили, вміст тепла в океанах перевищив рівень попереднього року приблизно на 10 зетта-джоулів, що еквівалентно 100-кратному виробленню електроенергії в усьому світі в 2021 році.

Океани поглинають близько 90% надлишкового тепла від викидів парникових газів, захищаючи поверхню суші, але створюючи величезні довготривалі морські хвилі тепла, які вже мають руйнівний вплив на підводне життя.

Поки ми не досягнемо нульових викидів, це нагрівання триватиме, і ми продовжуватимемо бити рекорди вмісту тепла в океані, як це було цього року, — наголошують дослідники. — Краща обізнаність і розуміння океанів є основою для дій по боротьбі зі зміною клімату.

Зазначається, що дані спостережень починаючи з кінця 1950-х років, показують невпинне підвищення температури океану з майже безперервним підвищенням приблизно з 1985 року.

Учені попереджають, що підвищення температури призвело до серйозних змін у стабільності океану швидше, ніж вважалося раніше. Так, підвищення температури води та солоності океану (також найвище за весь час) безпосередньо сприяють процесу «розшарування», коли вода розділяється на шари, які більше не змішуються.

Це має широкомасштабні наслідки, оскільки впливає на обмін теплом, киснем і вуглецем між океаном і атмосферою, що призводить до втрати кисню в океані.

Дезоксигенація сама по собі є кошмаром не тільки для морського життя та екосистем, але й для людей і наших наземних екосистем, — наголошують дослідники.

Країни в усьому світі зіткнулися з каскадом безпрецедентних природних катаклізмів, які стали більш імовірними та смертоносними через зміну клімату. Багато з цих наслідків можна пов’язати зі швидким потеплінням океану та пов’язаними змінами в гідрологічному циклі, наголошують дослідники.

У деяких місцях спостерігається більше посух, що призводить до підвищеного ризику лісових пожеж, а в інших місцях відбуваються масштабні повені через сильні дощі, які часто підтримуються посиленим випаровуванням із теплих океанів, — зазначають учені.

Джерело: Phys.org