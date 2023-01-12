ВСУ уничтожили Су-25, пункты управления, склады оружия и ЗРК С-300 рф — Генштаб

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Збройні сили України за минулу добу уразили три пункти управління, три склади з боєприпасами та зенітний ракетний комплекс С-300 росії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 січня.

Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів, — зазначили у Генштабі.

Там також прозвітували про роботу Повітряних сил ЗСУ.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також п’ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім цього, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», — вказали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, й продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.