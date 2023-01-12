Пограничники ударили во фланг вагнеровцев на Бахмутском направлении

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Групу вагнерівців вибили бійці Державної прикордонної служби України на Бахмутському напрямку. Як повідомила 12 січня прес-служба ДПСУ, прикордонна аеророзвідка виявила групу російських найманців з важким озброєнням, яка готувалася захопити нові позиції.

На командному пункті нашого підрозділу, в режимі онлайн, вирішили дати зустрічний бій. Завдяки вчасній інформації з дрона охоронці кордону випередити противника у відкритті вогню. Раптовим ударом у фланг ворога знищено, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Захисникам України вдалося діяти на випередження.