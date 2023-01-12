Какая будет погода на Щедрый вечер и Василия — прогноз синоптиков

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Погода 13 січня на Щедрий вечір та 14 січня на свято Василя буде з невеликим снігом у Карпатах, туманом у західних областях та нічними морозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода завтра, у п’ятницю, в Україні, очікується з температурою повітря вночі у межах 4−9°С нижче нуля. Вдень стовпчик термометра прогріється від 2 °C морозу до 7 °C тепла.

Без опадів, лише в Карпатах, невеликий мокрий сніг. У більшості західних областей вночі та вранці туман; у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний та південний, 5−10 м/с. Температура вночі 4−9°С морозу, вдень від 2° морозу до 3 °C тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3 °C морозу до 2 °C тепла, вдень 2−7°С тепла, — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Погода у Києві 13 січня буде без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. У столиці температура вдень буде близько 0 °C, а на Київщині — від -2°С до +2°С.

13 січня у західних областях (за виключенням Волинської і Рівненської) вранці синоптики прогнозують туман з видимістю 200−500 м.

14 січня у західних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг, 15 січня у східних областях, вночі і на північному сході місцями пройде невеликий сніг, на решті території без опадів. У північних, центральних областях та південній частині місцями туман.

Температура у східній частині вночі -4−9°С, вдень -1−6°С, у західних областях вночі близько 0°, вдень +2−7°С. На решті території вночі -1−6°С, вдень від -2°С до +3°С.