СБУ тренировала задержание вражеской ДРГ на энергообъекте

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Ракурс

Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області.

Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.

За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша — захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб'єкта разом з їхніми родинами.

Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом — умовні «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об'єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.

Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Раніше українська влада та експерти наголошували на важливості захисту Рівненської АЕС, яка знаходиться за 100 км від кордону з білорусами. Нагадаємо, що у лютому-березні 2022 року під контролем московитів була Чорнобильська АЕС, а з весни минулого року під окупацією перебуває найбільша АЕС Європи в запорізькому Енергодарі.