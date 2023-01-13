Еврокомиссия соглашается с рекомендациями Венецианки к закону о КСУ

https://racurs.ua/n178813-evrokomissiya-soglashaetsya-s-rekomendaciyami-venecianki-k-zakonu-o-ksu.html

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Європейська комісія повністю погоджується з рекомендаціями Венеційської комісії до закону про Конституційний суд.

Вона очікує, що Україна їх виконає, заявили в уряді ЄС у коментарі «Суспільному».

Там зазначили, що до комісії з відбору кандидатів до КСУ треба залучити сьомого, міжнародного експерта, що забезпечило б «неупередженість процесу відбору».

Наразі ухвалений парламентом і підписаний президентом закон передбачає шістьох експертів: троє є незалежними експертами, а решта — призначаються президентом, Радою і З’їздом суддів.

9 січня в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії

Реформа КСУ є одним із семи «кроків», викладених у висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України, — сказала 23 грудня 2022 року речниця ЄК Анна Пізонеро.

Серед рекомендацій зокрема — збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою «для уникання патових ситуацій при ухваленні рішень», пояснила Пізонеро.

20 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 7662 про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КСУ підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття — закликали Зеленського ветувати його.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що законопроект № 7662 про «рейдерське захоплення КСУ» підписано «через кілька годин після того, як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить».

Голова правління громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що редакція законопроєкту, яку підтримала Верховна Рада, «вже за кілька місяців покладе КСУ під повний контроль Банкової».