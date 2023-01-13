В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Соледара

https://racurs.ua/n178817-v-vsu-oprovergli-zayavleniya-moskovitov-o-zahvate-soledara.html

Ракурс

У міноборони рф заявили про нібито «завершення звільнення» Соледара на Донеччині ввечері 12 січня.

Водночас речник Східного угруповання ЗСУ Череватий повідомив, що в Соледарі тривають бої, українські військові тримають оборону, а рсія «навмисно розганяє інформаційний шум».

Міноборони України цю заяву ще не коментувало. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вранці повідомляла про запеклі бої і намагання ЗСУ втримати оборону.

Відео з позицій у Соледарі:

Американський Інститут вивчення війни у щоденному огляді за 12 січня повідомляв, що російські сили, ймовірно, таки захопили Соледар.

Місто було захоплене завдяки зусиллям російської авіації, артилерії та ракетних військ. Вони безперервно обстрілювали позиції ЗСУ, заважаючи перекиданню резервів та боєприпасів противника, а також спробам українських військових відійти на інші рубежі оборони, йдеться у зведенні.

Крім того, в ході операції російські підрозділи десантників «зробили прихований маневр», зайнявши панівні висоти та блокували місто з північної та південної сторін.