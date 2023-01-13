Государственное агентство восстановления на базе «Укравтодора» создал Кабмин

В Украине создают Госагенство восстановления на базе «Укравтодора»

https://racurs.ua/n178831-gosudarstvennoe-agentstvo-vosstanovleniya-na-baze-ukravtodora-sozdal-kabmin.html

Ракурс

Уряд створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг.

Про це під час засідання уряду сьогодні, 13 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба Кабміну.

Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів, — наголосив Шмигаль.

Шмигаль висловив сподівання, що відбудова України стане об'єднавчою ідеєю для Європи.

Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців, — зазначив прем'єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі зазначив, що це Держагентство буде створене на базі «Укравтодору» шляхом приєднання до нього Держінфрапроекту.