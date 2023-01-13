Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрыв на газопроводе в Пасвале Венкемис, фото: Gintautas Geguzinskas

Взрыв произошел на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2023, 22:18
999

У Литві пролунав вибух на магістральному газогоні, яким газ транспортується до Латвії.





За попередньою інформацією, аварія пов’язана з проблемами технічного характеру. Спочатку полум’я сягнула висоти 50 м, проте пожежу наразі вже локалізовано. Про це повідомляє видання Delfi.

Інцидент стався у Пасвальському районі Литви. Через вибух було евакуйоване село Валакеле, яке розташоване за 500−700 м від газогону. Постраждалих, за наявною інформацією, немає.

Міністр клімату та енергетики Латвії Раймондс Чударс запевнив, що вибух цього газогону наразі не створює проблем для постачання газу споживачам у Латвії — з урахуванням наявних в Інчукалнському газосховищі резервів і порівняно теплої зими.

Також внаслідок вибуху не постраждала друга паралельна гілка газогону і по ній постачання газу може бути продовжене.

На ліквідацію наслідків, за попередньою інформацією, може знадобитися кілька тижнів.

Вибух на газогоні у Пасвале Венкеміс, фото: Gintautas Geguzinskas

Джерело: Delfi


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров