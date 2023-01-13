Вибух на газогоні у Пасвале Венкеміс, фото: Gintautas Geguzinskas

https://racurs.ua/ua/n178834-vybuh-prolunav-na-gazogoni-scho-ziednuie-lytvu-ta-latviu-foto-video.html

Ракурс

У Литві пролунав вибух на магістральному газогоні, яким газ транспортується до Латвії.

За попередньою інформацією, аварія пов’язана з проблемами технічного характеру. Спочатку полум’я сягнула висоти 50 м, проте пожежу наразі вже локалізовано. Про це повідомляє видання Delfi.

Інцидент стався у Пасвальському районі Литви. Через вибух було евакуйоване село Валакеле, яке розташоване за 500−700 м від газогону. Постраждалих, за наявною інформацією, немає.

Міністр клімату та енергетики Латвії Раймондс Чударс запевнив, що вибух цього газогону наразі не створює проблем для постачання газу споживачам у Латвії — з урахуванням наявних в Інчукалнському газосховищі резервів і порівняно теплої зими.

Також внаслідок вибуху не постраждала друга паралельна гілка газогону і по ній постачання газу може бути продовжене.

На ліквідацію наслідків, за попередньою інформацією, може знадобитися кілька тижнів.

Джерело: Delfi