Газогони «Північний потік» були пошкоджені в результаті підводних вибухів, фото: News.ru

https://racurs.ua/ua/n176775-vplyv-poshkodjennya-pivnichnogo-potoku-na-klimat-ocinyly-ucheni.html

Ракурс

На газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», який постачали російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря, 26 вересня пролунали вибухи. В результаті величезна кількість газів, насамперед відомого своєю парниковою дією метану, вийшла в океан, а потім була викинута в атмосферу.

Дослідники з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук оцінили можливий вплив цього витоку газу на клімат, повідомляє видання Phys.org.

Зібравши всі оцінки загальної кількості витоку метану, доступні у світових ЗМІ після інциденту, учені виявили:

найраніші оцінки (через день-два після інциденту) досягали 0,5 мільйона тонн (Мт);

однак пізніше з’ясувалося, що кількість витоку метану, скоріше за все, буде набагато меншою, ніж передбачалося спочатку;

зокрема, команда з Нанкінського університету (Китай) надала більш точну оцінку 0,22 ± 0,03 Мт, спираючись на численні спостереження, включно з супутниковими знімками з високою роздільною здатністю.

Це показує, що інцидент на «Північних потоках» став найбільшим викидом метану за одну подію в історії людства — з показником у понад два рази більше більше, ніж аварія на свердловині каньйоні Алісо в Каліфорнії, котра сталася наприкінці жовтня 2015 року й тривала до лютого 2016 року, поки свердловину не запечатали.

Проте щорічні викиди метану з нафтового і газового секторів оцінюються у 70 млн т за період 2008−2017 років.

Витік метану з газопроводів Nord Stream був еквівалентний лише одноденним викидам у цих секторах, — наголошують учені.

Метан в атмосфері поступово видаляється шляхом хімічних реакцій, що призводить до приблизно 10-річного терміну «служби», котрий є коротким порівняно з CO2. Проте кількість тепла, накопиченого на одиницю маси метану протягом наступних 20 років після його викиду в атмосферу, у 82,5 разів перевищує кількість CO 2.

Озброївшись цією інформацією, учені підрахували, що, беручи до уваги часовий горизонт у 20 років, вплив витоку метану на клімат еквівалентний впливу 20,6 Мт CO2, що підвищує концентрацію CO2 в атмосфері лише на 0,0026 ppm.

В результаті глобальна середня температура повітря на поверхні теоретично зросте на 1,8×10−5 ℃.

Таке крихітне потепління неможливо відчути в екосистемах або людському суспільстві, — наголошують дослідники.

Джерело: Phys.org