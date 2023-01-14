Ракурсhttps://racurs.ua/
С разрушенной многоэтажки в Днепре людей снимают кранами
С разрушенной многоэтажки в Днепре людей снимают кранами (ФОТО)https://racurs.ua/n178856-s-razrushennoy-mnogoetajki-v-dnepre-ludey-snimaut-kranami-foto.htmlРакурс
Зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі людей знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтарями та мобілками.
Відповідні фото оприлюднили в Офісі президента.
Тим часом стало відомо, що внаслідок удару загинуло щонайменше п’ятеро людей, у лікарнях Дніпра перебуває вже 27 поранених внаслідок влучання в дев’ятиповерхівку, серед них — двоє дітей. Під завалами ще перебувають люди, рятувальники працюють на місці, повідомив керівник ОВА Резніченко.
Вдень 14 січня в результаті ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання у 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд будинку. Площа пожежі близько 70 м кв.
Також сталося займання поблизу будинку близько 15 легкових автомобілів.
Мер Філатов розповів, що увесь район Дніпра, у якому розташований уражений московськими воєнними злочинцями будинок, знеструмлено. Завали на місці падіння ракети розбиратимуть усю ніч.
.