Зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі людей знімають кранами

https://racurs.ua/ua/n178856-zi-zruynovanoyi-bagatopoverhivky-v-dnipri-ludey-znimaut-kranamy-foto.html

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Зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі людей знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтарями та мобільними телефонами.

Відповідні фото оприлюднили в Офісі президента.

Тим часом стало відомо, що внаслідок удару загинуло щонайменше п’ятеро людей, у лікарнях Дніпра перебуває вже 27 поранених внаслідок влучання в дев’ятиповерхівку, серед них — двоє дітей. Під завалами ще перебувають люди, рятувальники працюють на місці, повідомив керівник ОВА Резніченко.

Вдень 14 січня в результаті ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання у 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд будинку. Площа пожежі близько 70 м кв.

Також сталося займання поблизу будинку близько 15 легкових автомобілів.

Мер Філатов розповів, що увесь район Дніпра, у якому розташований уражений московськими воєнними злочинцями будинок, знеструмлено. Завали на місці падіння ракети розбиратимуть усю ніч.