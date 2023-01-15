Пять носителей «калибров» вывела россия в Черное море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178880-pyat-nositeley-kalibrov-vyvela-rossiya-v-chernoe-more-infografika.htmlРакурс
росія сьогодні, 15 січня, розмістила на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.
Кількість ракет на цих кораблях наразі уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
У Середземному морі — перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 16 суден, з них чотири судна рухалмсь з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.