Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178880-p-yat-nosiyiv-kalibriv-vyvela-rosiya-v-chorne-more-infografika.html

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росія сьогодні, 15 січня, розмістила на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.

Кількість ракет на цих кораблях наразі уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

У Середземному морі — перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 16 суден, з них чотири судна рухалмсь з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.