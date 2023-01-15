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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

П’ять носіїв «калібрів» вивела росія в Чорне море (ІНФОГРАФІКА)

15 січ 2023, 13:56
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росія сьогодні, 15 січня, розмістила на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.





Кількість ракет на цих кораблях наразі уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

У Середземному морі — перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 16 суден, з них чотири судна рухалмсь з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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