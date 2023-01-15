Російські ракети «Калібр» продовжують загрожувати Україні, фото: Mind

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Російські загарбники під час масованої ракетної атаки по Україні, здійсненої вчора, 14 січня, використали половину крилатих ракет «Калібр», підготовлених на той час до удару у Чорному морі.

Решта ракет залишаються на бойовому чергуванні, тож можуть бути використані. Про це в ефірі національного телемарафону заявила представник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначає, що вчора рашисти спорядили ракетами відразу п’ять ракетоносіїв, один з яких підводний.

Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет — то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії… Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані, — наголосила вона.

Нагадаємо, вчора сили ППО збили 25 з 38 російських ракет різних типів, запущених по Україні. На жаль, частина російських ракет влучили у свої цілі й завдали значних руйнувань. Зокрема, одна з ракет частково зруйнувала багатоповерхівку у Дніпрі, вже відомо про щонайменше 20 загиблих.