Наслідки влучання ракети по багатоповерхівці у Дніпрі, фото: ДСНС

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Ракурс

У Дніпрі рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 15 січня, кількість загиблих становить 20 осіб, серед них 1 дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей — їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися, — додав Тимошенко.

Зниклими безвісти наразі є щонайменше 37 осіб. На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери — до робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки.

Російська ракета знищила 72 квартири жителів Дніпра, ще 164 квартири пошкоджено.