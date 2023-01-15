Наслідки влучання російської ракети в будинок у Дніпрі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n178870-u-budynok-v-dnipri-vluchyla-x-22-zsu-ne-maie-zasobiv-zdatnyh-zbyvaty-taki-rakety.html

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У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати крилаті ракети X-22, котрі росіяни запустили вчора, 14 січня в ході чергового масштабного ракетного обстрілу України.

Одна з таких ракет влучила у житловий будинок у Дніпрі, що призвело до значних руйнувань. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У заяві Олещука, опублікованій прес-службою Командування Повітряних сил, зазначається, що рашисти 14 січня запустили по Україні п’ять ракет X-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3, пуски здійснювалися з Курської області рф та з акваторії Азовського моря.

Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги), — наголошує Олещук. — Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає.

Маса бойової частини Х-22 становить близько 950 кг, максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Зазначається, що по території України з початку російської агресії було випущено понад 210 ракет цього типу, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони.