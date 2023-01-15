В дом в Днепре попала X-22 — ВСУ не имеет средств, способных сбивать такие ракетыhttps://racurs.ua/n178870-v-dom-v-dnepre-popala-x-22-vsu-ne-imeet-sredstv-sposobnyh-sbivat-takie-rakety.htmlРакурс
У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати крилаті ракети X-22, котрі росіяни запустили вчора, 14 січня в ході чергового масштабного ракетного обстрілу України.
Одна з таких ракет влучила у житловий будинок у Дніпрі, що призвело до значних руйнувань. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
У заяві Олещука, опублікованій прес-службою Командування Повітряних сил, зазначається, що рашисти 14 січня запустили по Україні п’ять ракет X-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3, пуски здійснювалися з Курської області рф та з акваторії Азовського моря.
Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги), — наголошує Олещук. — Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає.
Маса бойової частини Х-22 становить близько 950 кг, максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.
Зазначається, що по території України з початку російської агресії було випущено понад 210 ракет цього типу, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони.
У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет, — наголошує Олещук. — Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.