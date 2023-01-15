Алексей Арестович, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n178869-arestovich-zayavil-chto-na-dom-v-dnepre-upala-sbitaya-pvo-raketa-video-incidenta-eto-oprovergaet.html

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Олексій Арестович, радник Офісу президента, в ефірі одного з YouTube-каналів заявив, що ракета, котра знищила під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі, була збита силами ППО та вибухнула при падінні.

Її збили, вона впала на під’їзд. Вона підірвалася, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження, — заявив він.

Заяву Арестовича відразу підхопила російська пропаганда, котра ракетні удари по цивільних цілях в Україні традиційно намагається видати за наслідки роботи сил ППО України.

Українців скандальна заява Арестовича обурила.

Зокрема, мер мер Дніпра Борис Філатов закликав СБУ та контррозвідку відреагувати на заяву радника Офісу президента.

Пізніше Арестович оприлюднив пост, у якому не заперечив сказане раніше, проте заявив, що «розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв’язки».

Згодом у соцмережах з’явилося відео влучання ракети у багатоповерхівку, котре суперечить заяві Арестовича.