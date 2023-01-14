Первые минуты после удара ракеты Х-22 в Днепре показала Патрульная полиция

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ЗСУ заявляють, що удар по багатоповерхівці в Дніпрі був здійснений ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з Курська та Азовського моря

За словами спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, було п’ять пусків таких ракет.

Такою ж ракетою росіяни влучили в торговий центр Кременчука в червні минулого року. Ця ракета призначена для знищення авіаносних груп у морі.

Ракета з бойовою частиною 950 кг, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту. Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту, — наголосив Юрій Ігнат.

Патрульна поліція України оприлюднила увечері 14 січня фото і відео перших хвилин після ракетного удару, від якого здригнувся увесь Дніпро разом з Україною.

Увесь жах — страшні руйнування, палаючі автівки, відчайдушні крики людей з-під завалів побачили і почули першими патрульні 2-го батальйону, які перебували на зміні.

Екіпаж Сергія Кривошеї перебував саме тоді зовсім поруч з епіцентром вибуху. Разом з колегами вони оперативно прибули на допомогу з майже усіх куточків міста.

Патрульні разом із рятувальниками взялися до евакуації мешканців сусідніх під’їздів, оскільки була загроза обвалення. Вони спустили із верхніх поверхів маломобільних пенсіонерів, допомогли виносити поранених скривавлених людей до карет швидкої.

Серед врятованих була родина разом із їхнім котом. Люди не могли вибратися з заблокованої квартири сусіднього понівеченого під’їзду. Їхня сусідка звернулася до Сергія Кривошеї з проханням допомогти вибратися родині й запропонувала розбити стіну власного балкона. Патрульні за допомогою лома та кувалди зробили отвір в стіні й витягли звідти двох дітей та чотирьох дорослих.