Корбан пообещал миллион за россиянина, выпустившего ракету по Днепру

https://racurs.ua/n178866-korban-poobeschal-million-za-rossiyanina-vypustivshego-raketu-po-dnepru.html

Ракурс

За інформацію про військового злочинця, який випустив ракету по Дніпру оголошено винагороду 25 тис. дол. — це приблизно 1 млн грн.

Про це увечері 14 січня повідомив уродженець Дніпра та очільник Громадської ради міста Геннадій Корбан.

Шановні друзі, усі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні стався воєнний злочин рашистів. Рашисти не безіменні. Кожен воєнний злочин має прізвище, ім’я, звання, місце служби. Сьогодні атаку проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. м Шайківка. ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск було здійснено з району міста Курськ, посадка в Рязані. Ракета Х-22. Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку в Дніпрі. В результаті загинули люди та діти. Кількість постраждалих досі невідома. Прізвище, ім’я та адресу проживання військового злочинця в росії має бути встановлене для відправлення правосуддя. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 000 у.о. е. на анонімних умовах. DniproHelp@proton.me, — написав Корбан у Телеграм.

За оновленою інформацією, російські військові випустили 14 січня по Україні 10 керованих авіаційних ракет, сили ППО збили 7 з них, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Внаслідок влучання по 9-поверхівці у Дніпрі загинуло 5, поранено приблизно 60 людей.