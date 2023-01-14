Проклинаю до седьмого колена - видео с жительницей Днепра, потерявшей сына в разрушенном россиянами доме

https://racurs.ua/n178865-proklinau-do-sedmogo-kolena-video-s-jitelnicey-dnepra-poteryavshey-syna-v-razrushennom.html

Ракурс

Місцеві пабліки публікують відео з матір’ю, яка втратила сина під час теракту росіян у Дніпрі 14 січня.

На кадри журналістів «ДНІПРО 11 канал» потрапила емоційна промова матері одного з загиблих у багатоповерхівці у Дніпрі.

Ви сюди приїжджали до нас у місто. Ми вас сприймали як нормальних людей, як нормальних родичів. Що ви зробили з моїм сином? Негідники, я вас проклинаю до сьомого покоління, — з такими словами жінка проклинала росіян.

Станом на 19.40 14 січня у Дніпрі було майже 60 поранених через влучання російської ракети в багатоповерхівку. 12 із них — діти. Влада раніше повідомляла про п’ятьох загиблих.