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Проклинаю до сьомого коліна - відео з жителькою Дніпра, яка втратила сина у зруйнованому росіянами будинку

Проклинаю до сьомого коліна — відео з жителькою Дніпра, яка втратила сина у зруйнованому росіянами будинку

14 січ 2023, 20:35
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Місцеві пабліки публікують відео з матір’ю, яка втратила сина під час теракту росіян у Дніпрі 14 січня.





На кадри журналістів «ДНІПРО 11 канал» потрапила емоційна промова матері одного з загиблих у багатоповерхівці у Дніпрі.

Ви сюди приїжджали до нас у місто. Ми вас сприймали як нормальних людей, як нормальних родичів. Що ви зробили з моїм сином? Негідники, я вас проклинаю до сьомого покоління, — з такими словами жінка проклинала росіян.

Станом на 19.40 14 січня у Дніпрі було майже 60 поранених через влучання російської ракети в багатоповерхівку. 12 із них — діти. Влада раніше повідомляла про п’ятьох загиблих.

Джерело: Ракурс


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