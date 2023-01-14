У Дніпрі зросла кількість поранених через влучання російської ракети, серед них 12 дітей

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У Дніпрі кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей.

Про це увечері 14 січня повідомили у місцевій ОВА.

Російська ракета влучила в будинок в якому 16 під‘їздів та проживало близько 1 тис. 700 мешканців. Увесь будинок наразі без електрики, газу, без вікон, — повідомив в ефірі телемарафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Дніпрі триває розбір завалів. Мер міста Філатов повідомив, що людей шукатимуть усю ніч.

Мешканці Дніпра несуть до будинку ковдри, термоси з гарячим чаєм та допомагають розбирати завали.

За інформацією з прописок, йдеться про 100−200 людей (приблизно 50 дітей) — саме на ці цифри орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали.

Наразі весь будинок без електрики, газу та вікон. Фактично без житла та тепла залишилися понад 1 тис. людей.