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Ракурс
На місці влучання ракети у Дніпрі жителі розбирають завали

На місці влучання ракети у Дніпрі жителі розбирають завали (ФОТО)

14 січ 2023, 19:16
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На місці влучання ракети жителі Дніпра розбирають завали, аби рятувальники змогли під`їхати.





Люди стають у черги, передають один одному цеглини. Це видно на фото, які зроблені місцевими мешканцями на місці влучання ракети російських терористів.

На місці влучання ракети у Дніпрі жителі розбирають завали

Люди також відштовхують автівки, аби техніка змогла працювати. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські. З допомогою драбини знімають людей з будинку, які маякують ліхтариками.

На місці влучання ракети у Дніпрі жителі розбирають завали

Раніше мер міста Філатов розповів, що завали на місці влучання планують розбирати усю ніч.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та майже поранених.

На місці влучання ракети у Дніпрі жителі розбирають завали

Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому — три роки. Усі діти в лікарні. 9-річна дівчинка у тяжкому стані.

Джерело: Ракурс


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