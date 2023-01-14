На месте попадания ракеты в Днепре жители разбирают завалы

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Ракурс

На місці влучання ракети жителі Дніпра розбирають завали, аби рятувальники змогли під`їхати.

Люди стають у черги, передають один одному цеглини. Це видно на фото, які зроблені місцевими мешканцями на місці влучання ракети російських терористів.

Люди також відштовхують автівки, аби техніка змогла працювати. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські. З допомогою драбини знімають людей з будинку, які маякують ліхтариками.

Раніше мер міста Філатов розповів, що завали на місці влучання планують розбирати усю ніч.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та майже поранених.

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