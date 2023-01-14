В Днепре возросло число раненых из-за попадания российской ракеты, среди них 12 детей

https://racurs.ua/n178864-v-dnepre-vozroslo-chislo-ranenyh-iz-za-popadaniya-rossiyskoy-rakety-sredi-nih-12-detey.html

Ракурс

У Дніпрі кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей.

Про це увечері 14 січня повідомили у місцевій ОВА.

Російська ракета влучила в будинок в якому 16 під‘їздів та проживало близько 1 тис. 700 мешканців. Увесь будинок наразі без електрики, газу, без вікон, — повідомив в ефірі телемарафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Дніпрі триває розбір завалів. Мер міста Філатов повідомив, що людей шукатимуть усю ніч.

Мешканці Дніпра несуть до будинку ковдри, термоси з гарячим чаєм та допомагають розбирати завали.

За інформацією з прописок, йдеться про 100−200 людей (приблизно 50 дітей) — саме на ці цифри орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали.

Наразі весь будинок без електрики, газу та вікон. Фактично без житла та тепла залишилися понад 1 тис. людей.