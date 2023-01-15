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Последствия попадания ракеты по многоэтажке в Днепре, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло до 20 (ВИДЕО)

15 янв 2023, 09:33
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У Дніпрі рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети.





Станом на ранок сьогоднішнього дня, 15 січня, кількість загиблих становить 20 осіб, серед них 1 дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей — їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися, — додав Тимошенко.

Зниклими безвісти наразі є щонайменше 37 осіб. На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери — до робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки.

Російська ракета знищила 72 квартири жителів Дніпра, ще 164 квартири пошкоджено.

Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир — це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч, — зазначив Тимошенко.

Наслідки влучання ракети по багатоповерхівці у Дніпрі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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