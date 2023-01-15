Арестович объяснил свое заявление о падении ракеты. Фото:

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Ракурс

Олексій Арестович, радник Офісу президента, пояснив свою попередню заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі.

Він заявив, що «просто втомився», пожалівся на постійне недосипання, інформаційне навантаження та відрядження. За його словами, він проводить «мільйони контактів за день». Про це Арестович 15 січня написав у Facebook.

Радник Єрмака наголосив, що він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу «інформаційних та практичних» процесів. А вчора перед ефіром у Марка Фейгіна у нього завершився «непростий інформаційний захід й до ефіру Арестович «був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика».

За його словами, він довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили, — написав він.

Арестович додав, що в ефірі він мав обговорити дві версії для того, щоб все було правильно. Одну про те, що ракету збила ППО, іншу — про пряме потрапляння російської ракети в будинок. Однак все пішло не за планом, бо він начебто був не «у формі».

Відволіклися, та пішли іншою лінією, це ефір наживо. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію, — зазначив представник ОПУ.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного з YouTube-каналів заявив, що ракета, котра знищила під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі, була збита силами української ППО та вибухнула при падінні.

Його заяву відразу підхопила російська пропаганда, котра ракетні удари по цивільних цілях в Україні традиційно намагається видати за наслідки роботи сил ППО України.