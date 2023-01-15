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Ракурс
Последствия ракетной атаки. Фото: Владимир Зеленский

Число погибших от российской ракеты в Днепре возросло до 30 человек

15 янв 2023, 20:21
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Вибух російської ракети у Дніпрі забрав життя 30 мирних мешканців.





Поранення дістали 75 осіб. Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 44 повідомлення про безвісно зниклих осіб. Перебування 11 осіб встановлено, доля 33 осіб ще з’ясовується. Про це радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко 15 січня в ефірі телемарафону.

А голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у що пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад добу. Понад 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників та волонтерів працюють без упину. Працівники ДСНС вже загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Також розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

Нагадаємо, 14 січня російські воєнні злочинці атакували крилатою ракетою Х-22 дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі. Потужний вибух призвів до колосальних руйнувань та загибелі багатьох людей.

Источник: Ракурс


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