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Ракурс
Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Зросла кількість загиблих та постраждалих у Дніпрі (ФОТО)

15 січ 2023, 16:19
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Кількість загиблих унаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі зросла.





Станом на 15.28 було відомо про загибель 25 осіб, серед них дитина. Травми дістали 73 особи. Рятувальники врятували 39 людей, з них шістьох дітей. Ще розшукуються 73 людини. Про це 15 січня президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.

Глава держави зазначив, що російська ракета попередньо зруйнувала 72 квартири й пошкодила понад 230 квартир. Поблизу місця влучання встановлено чотири намети Державної служби з надзвичайних ситуацій та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 14 січня росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Один з крилатих ракет Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, що призвело до колосальних руйнувань та загибелі багатьох людей.

Джерело: Ракурс


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