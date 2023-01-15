Наслідки влучання російської ракети у будинок у Дніпрі. Фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n178886-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-postrajdalyh-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Кількість загиблих унаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі зросла.

Станом на 15.28 було відомо про загибель 25 осіб, серед них дитина. Травми дістали 73 особи. Рятувальники врятували 39 людей, з них шістьох дітей. Ще розшукуються 73 людини. Про це 15 січня президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.

Глава держави зазначив, що російська ракета попередньо зруйнувала 72 квартири й пошкодила понад 230 квартир. Поблизу місця влучання встановлено чотири намети Державної служби з надзвичайних ситуацій та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, 14 січня росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Один з крилатих ракет Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, що призвело до колосальних руйнувань та загибелі багатьох людей.