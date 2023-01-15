Отключения света в Украине могут быть длительными. Фото: zahid.com

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Дефіцит генерації в українській енергосистемі 15 січня спостерігається величезний, тому по Україні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла.

Після останньої російської ракетної атаки низка ТЕС не працюють через серйозні пошкодження. Зараз рано прогнозувати терміни відновлення і невідомо, як довго триватимуть ремонтні роботи. Про це генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко написав у Facebook.

Коваленко наголосив, що проблема настільки серйозна, що «Укренерго"значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема. Енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

За його словами, оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Критична інфраструктура також має бути заживлена. Однак українцям варто бути готовими, що світла може не бути тривалий час.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня армія російської федерації знову вдалася до атак на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Крім того, через перевищення лімітів споживання, аварійні відключення застосовували в 11 областях.