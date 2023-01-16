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В Украине будут выбирать нового главу НАБУ, фото: «Волинські новини»
22 кандидата продолжат участие в конкурсе на должность директора НАБУ — деталиhttps://racurs.ua/n178930-22-kandidata-prodoljat-uchastie-v-konkurse-na-doljnost-direktora-nabu-detali.htmlРакурс
В Україні відбувається процес обрання нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
16 січня відбулося 12-те засідання комісії з проведення відповідного конкурсу, на якому було затверджено результати тестування загальних здібностей та оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок. Про це повідомляється у Telegram-каналі комісії.
Саме тестування загальних здібностей відбувалося 13−14 січня, його пройшли 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу. В результаті до наступного етапу конкурсу пройшли кандидати, які розмістились з 1-го по 22-ге місце (оскільки кандидати, які розділили 19−22 місця набрали однакову кількість балів):
- очільник Бучанської прокуратури Руслан Кравченко — отримав 244 рейтингових бали;
- детектив НАБУ Руслан Габрієлян — 238 балів;
- співробітник ДБР Сергій Гупяк — 225 балів;
- співробітниця одного з департаментів Офісу генпрокурора Вероніка Плотнікова — 225 балів;
- керівник Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос — 224 бали;
- Віктор Павлущик — 223 бали;
- Віталій Власюк — 222 бали;
- Олександр Цивінський — 221 бал;
- Олександр Вікул — 219 балів;
- Олександр Риковцев — 219 балів;
- Михайло Буртовий — 219 балів;
- Роман Осипчук — 218 балів;
- Анатолій Нестерцов — 218 балів;
- Сергй Наумюк — 217 балів;
- Ігор Ярчак — 215 балів;
- Олег Опішняк — 211 балів;
- Євген Теницький — 210 балів;
- Володимир Церковний — 210 балів;
- Максим Ворвуль — 209 балів;
- Юрій Бєлоусов — 209 балів;
- Олександр Руденко — 209 балів;
- Роман Удовиченко — 209 балів.
Наступним етапом конкурсу стане практичне завдання, котре відбуватиметься в один день одночасно для всіх кандидатів.
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