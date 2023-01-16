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В Украине будут выбирать нового главу НАБУ, фото: «Волинські новини»

22 кандидата продолжат участие в конкурсе на должность директора НАБУ — детали

16 янв 2023, 22:34
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В Україні відбувається процес обрання нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).





16 січня відбулося 12-те засідання комісії з проведення відповідного конкурсу, на якому було затверджено результати тестування загальних здібностей та оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок. Про це повідомляється у Telegram-каналі комісії.

Саме тестування загальних здібностей відбувалося 13−14 січня, його пройшли 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу. В результаті до наступного етапу конкурсу пройшли кандидати, які розмістились з 1-го по 22-ге місце (оскільки кандидати, які розділили 19−22 місця набрали однакову кількість балів):

  • очільник Бучанської прокуратури Руслан Кравченко — отримав 244 рейтингових бали;
  • детектив НАБУ Руслан Габрієлян — 238 балів;
  • співробітник ДБР Сергій Гупяк — 225 балів;
  • співробітниця одного з департаментів Офісу генпрокурора Вероніка Плотнікова — 225 балів;
  • керівник Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос — 224 бали;
  • Віктор Павлущик — 223 бали;
  • Віталій Власюк — 222 бали;
  • Олександр Цивінський — 221 бал;
  • Олександр Вікул — 219 балів;
  • Олександр Риковцев — 219 балів;
  • Михайло Буртовий — 219 балів;
  • Роман Осипчук — 218 балів;
  • Анатолій Нестерцов — 218 балів;
  • Сергй Наумюк — 217 балів;
  • Ігор Ярчак — 215 балів;
  • Олег Опішняк — 211 балів;
  • Євген Теницький — 210 балів;
  • Володимир Церковний — 210 балів;
  • Максим Ворвуль — 209 балів;
  • Юрій Бєлоусов — 209 балів;
  • Олександр Руденко — 209 балів;
  • Роман Удовиченко — 209 балів.

Наступним етапом конкурсу стане практичне завдання, котре відбуватиметься в один день одночасно для всіх кандидатів.

Источник: Ракурс


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