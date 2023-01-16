В Україні обиратимуть нового очільника НАБУ, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n178930-22-kandydaty-prodovjat-uchast-u-konkursi-na-posadu-dyrektora-nabu-detali.html

Ракурс

В Україні відбувається процес обрання нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

16 січня відбулося 12-те засідання комісії з проведення відповідного конкурсу, на якому було затверджено результати тестування загальних здібностей та оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок. Про це повідомляється у Telegram-каналі комісії.

Саме тестування загальних здібностей відбувалося 13−14 січня, його пройшли 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу. В результаті до наступного етапу конкурсу пройшли кандидати, які розмістились з 1-го по 22-ге місце (оскільки кандидати, які розділили 19−22 місця набрали однакову кількість балів):

очільник Бучанської прокуратури Руслан Кравченко — отримав 244 рейтингових бали;

детектив НАБУ Руслан Габрієлян — 238 балів;

співробітник ДБР Сергій Гупяк — 225 балів;

співробітниця одного з департаментів Офісу генпрокурора Вероніка Плотнікова — 225 балів;

керівник Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос — 224 бали;

Віктор Павлущик — 223 бали;

Віталій Власюк — 222 бали;

Олександр Цивінський — 221 бал;

Олександр Вікул — 219 балів;

Олександр Риковцев — 219 балів;

Михайло Буртовий — 219 балів;

Роман Осипчук — 218 балів;

Анатолій Нестерцов — 218 балів;

Сергй Наумюк — 217 балів;

Ігор Ярчак — 215 балів;

Олег Опішняк — 211 балів;

Євген Теницький — 210 балів;

Володимир Церковний — 210 балів;

Максим Ворвуль — 209 балів;

Юрій Бєлоусов — 209 балів;

Олександр Руденко — 209 балів;

Роман Удовиченко — 209 балів.

Наступним етапом конкурсу стане практичне завдання, котре відбуватиметься в один день одночасно для всіх кандидатів.